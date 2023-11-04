Ученые назвали продукт, улучшающий память за 12 недель

Потребление экстракта васаби может улучшить память у здоровых людей старше 60 лет. Об этом пишет журнал Nutrients со ссылкой на исследование специалистов Университета Тохоку.

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В рамках работы исследователи проверили эффект васаби — японской специи, которая содержит разные антиоксиданты и противовоспалительные соединения.

В опыте участвовали японцы в возрасте 60-80 лет без диабета, психических расстройств или заболеваний сердца. На протяжении 12 недель они перед сном принимали либо плацебо или 100 мг экстракта васаби в виде таблетки.

В итоге, у принимавших экстракт васаби улучшились показатели эпизодической, логической и рабочей памяти, если сравнивать с группой плацебо. Еще у них увеличилась способность связывать лица и имена, что часто затруднительно для пожилых людей. Иные функции мозга не изменились.