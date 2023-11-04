Nutrients: ученые назвали продукт, улучшающий память за 12 недель
Потребление экстракта васаби может улучшить память у здоровых людей старше 60 лет. Об этом пишет журнал Nutrients со ссылкой на исследование специалистов Университета Тохоку.
В рамках работы исследователи проверили эффект васаби — японской специи, которая содержит разные антиоксиданты и противовоспалительные соединения.
В опыте участвовали японцы в возрасте 60-80 лет без диабета, психических расстройств или заболеваний сердца. На протяжении 12 недель они перед сном принимали либо плацебо или 100 мг экстракта васаби в виде таблетки.
В итоге, у принимавших экстракт васаби улучшились показатели эпизодической, логической и рабочей памяти, если сравнивать с группой плацебо. Еще у них увеличилась способность связывать лица и имена, что часто затруднительно для пожилых людей. Иные функции мозга не изменились.
По мнению специалистов, улучшение когнитивных функций у участников опыта было связано с веществом 6-MSITC, которое могло снизить уровень воспаления в части мозга гиппокампе, а еще защитить клетки мозга от повреждения молекулами-радикалами, к примеру, активными формами кислорода.