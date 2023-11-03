Астрономы открыли семь раскаленных экзопланет

Исследователи NASA открыли новую планетную систему с помощью анализа данных, полученных во время работы космической обсерватории «Кеплер» с 2009 по 2018 год. Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics.

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Астрономы назвали новую систему Кеплер-385. Согласна данным наблюдений, в ее центре находится похожая на Солнце звезда, которая примерно на 10% больше и на 5% горячее нашего светила. Ее окружают семь экзопланет.

Как показал анализ, две ближайшие к звезде планеты немного больше Земли и могут иметь тонкую атмосферу. Пять прочих примерно вдвое больше Земли каждая и обладают плотной атмосферой. Существование жизни на них маловероятно, поскольку каждое из небесных тел в системе Кеплер-385 получает больше тепла на единицу площади, чем любая из планет в нашей Солнечной системе.