Финальные испытания «Ангары-А5» прошли на космодроме Восточный

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» проходит финальные испытания перед первым пуском с Восточного, об этом сообщили в «Роскосмосе».

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«Центр Хруничева в рамках создания космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный приступил к финальным испытаниям ракеты "Ангара-А5" первого пуска», - рассказала пресс-служба корпорации.

Работы по созданию стартового комплекса для «Ангара-А5» на космодроме Восточный будут завершены в срок, об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным 19 января этого года.

Первый пуск ракеты-носителя в рамках летных испытаний с космодрома Восточный планируют осуществить в декабре 2023 года. По результатам электроиспытаний «Ангара» специалисты оценят работу ее систем и завершат изготовление ракеты. После этого ракету можно будет считать готовой к первому пуску, она отправится к месту старта.

Самую большую ракету семейства «Ангара» планируют запустить с Восточного после 2025 года. «Ангара-А5В» способна поднять на низкую орбиту 37 тонн груза.