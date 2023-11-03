В интернете раскрыли секретную функцию iPhone

«Это действительно работает», «Вероятно, не только я сейчас пытаюсь снять чехол, чтобы проверить это», — написали пользователи в комментариях. Другие комментаторы также отметили, что давно знали об этой функции. «Подключила эту опцию сразу, как купила iPhone», «Раньше у меня была подключена эта функция, но она стала раздражать, так как мой телефон был перегружен кучей случайных скриншотов», — написали владельцы iPhone.