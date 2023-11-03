Представлен бюджетный смартфон Honor X50i+ с OLED-дисплеем со 120 Гц

Китайская компания Honor представила бюджетный смартфон Honor X50i+ с необычным дизайном блока камер. Предзаказы гаджета в Китае стартуют уже 10 ноября, а открытые продажи начнутся 17-го числа по цене от 1499 юаней (около 19000 рублей).

Honor X50i+ получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2412 х 1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 810 с батареей объёмом 4500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.