«Леса-зомби» начали заполнять горы Калифорнии из-за потепления

Американске ученые из Стэнфордского университета в штате Калифорния предупредили о распространении так называемых «лесов-зомби» в горах Сьерра-Невада. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

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Согласно выводам специалистов, изменения климата привели к тому, что до 20% хвойных деревьев в Сьерра-Невада больше не способно выживать в слишком теплых и засушливых условиях.

В горах перестало хватать воды для питания неглубоких корневых систем желтых сосен, сосен Ламберта и Дугласовых пихт. В результате лес медленно засыхает, лишь частично сохраняя свои экосистемные функции. Деревья постепенно вытесняет кустарник чапараль, более устойчивый к высоким температурам.

«Название «зомби-лес» звучит немного китчево, но я пришел к выводу, что оно соответствует действительности», — отметил соавтор исследования, эколог Эйвери Хилл.

Научная команда изучила различные сценарии глобального потепления и пришла к выводу, что, если человечество позволит изменению климата происходить быстрыми темпами, почти вся Сьерра-Невада может стать непригодной для хвойных лесов к концу века.

Исследователи также обнаружили, что даже при усилении усилий по сокращению выбросов, вызывающих нагревание планеты от ископаемого топлива и других источников парниковых газов, размеры «зомби-лесов» в калифорнийских горах все равно могут удвоиться в этом столетии.