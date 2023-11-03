Во Франции археологи нашли тысячелетние ловушки

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в городке Арк-сюр-Тилль обнаружили так называемые охотничьи ямы, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

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Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Inrap. Раскопки проводились в Бургундии, в целом археологи обследовали участок площадью около девяти тысяч квадратных метров. В результате было обнаружено двенадцать Y-образных ям, распределенных по всей площади участка.

Часть этих ям археологи идентифицировали в качестве охотничьих ловушек. Самые древние из них датированы ранним и средними периодом неолита. Известно, что подобные ловушки охотники использовали для охоты на крупную дичь. К слову, на территории Бургундии раньше подобных ям не находили, хотя они распространены в других регионах Франции.

Археологи при обследовании ям нашли немногочисленные керамические черепки и кости животных. Проведенное радиоуглеродное датирование этих сооружений позволило выявить их хронологию. Оказалось, что ловушки использовались вплоть до раннего бронзового века, вероятно, многие из них использовались на протяжении очень длительного периода времени.

Также археологи раскопали следы древнего поселения: было найдено довольно большое количество керамических черепков, веретена и костей животных, а также фрагменты инструментов и других металлических предметов. Датирование в данном случае было проведено по типу керамики. Оно показало, что поселение на этом месте существовало уже в 700-600 годы до нашей эры.

Впрочем, следов крупой деревни или города археологи не нашли.