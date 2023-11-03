Лазающие краны решат проблему строительства гигантских ветрогенераторов

Ветровые установки становятся настолько большими, что их создание сопряжено с огромными проблемами.

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Обычные подъёмные краны для этого не годятся, а использование специализированных кранов высотой в несколько сотен метров снижает рентабельность проектов. Выходом из этого может стать распространение лазающих кранов.

Первый в мире самоподъёмный кран для ветровых турбин разработали и изготовили голландские компании Enercon и Lagerway. Опытный кран LCC140 Climbing Crane был опробован на установке ветровых турбин в 2021 году. Это само по себе грандиозное оборудование массой 270 т и стрелой длиной 46 м при высоте мачты 33 м. Для перевозки крана необходимо 11 грузовиков и относительно небольшой обычный кран для сборки сооружения на строящемся ветряке.

Другой недостаток крана LCC140 Climbing Crane в том, что он залезет только на специально созданную для этого башню ветряка. Чтобы кран закреплялся на башне по мере продвижения вверх, в башне должны быть предусмотрены специальные усиленные отверстия для него.