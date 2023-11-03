Появился простой способ обнаружения МКС с Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выпустило мобильное приложение Spot the Station, с помощью которого пользователи всегда могут быстро найти на небе Международную космическую станцию (МКС) с Земли. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Приложение обладает функциями дополненной реальности. Spot the Station предназначено для сканирования неба при помощи видоискателя камеры. На экране появится отметка, если МКС попадет в кадр.

МКС лучше всего видна ранним утром или вечером, когда солнце еще не взошло или только село и свет звезды все еще отражается от орбитальной станции. Spot the Station работает только в эти минуты. После обнаружения МКС программа покажет, на какой высоте от пользователя находится орбитальная станция и в каком направлении она движется.

В приложении можно настроить уведомления, которые будут предупреждать пользователей о приближении МКС к их местоположению.

В периоды, когда Spot the Station не обладает полной функциональностью, на главной странице утилиты отображается глобус с картой перемещения МКС. Также на ней можно найти таймер, который отсчитывает время до пролета космического аппарата над пользователем.