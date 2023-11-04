Российские космонавты поздравили с Днем народного единства с борта МКС

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

© Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Как отметил Олег Кононенко, День народного единства – это праздник для россиян, которые трудятся для укрепления и процветания своей страны, а также чтят ее великую историю. Космонавт Чуб в поздравлении напомнил о глубоких исторических корнях этого праздника.

Он отметил, что в 17 веке народы России встали в ополчение рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, и вместе смогли отстоять суверенитет государства, возродить и укрепить страну. Борисов выразил уверенность, что и сегодня единство поможет гражданам России справиться со всеми сложностями и показать силу духа.

"История нашей страны – образец истинного патриотизма и любви к отчизне, которая вдохновляет наших граждан трудиться на благо нашей страны", – сказал космонавт.