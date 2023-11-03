В Японии запустили крупнейший в мире термоядерный реактор
Крупнейший в мире термоядерный реактор получил первую плазму. Речь идет об установке JT-60SA, передает 3Dnews.ru.
Специалисты работали над ней для помощи в отработке термоядерных технологий международному проекту ITER.
Отмечается, что высота рабочей камеры JT-60SA лишь вдвое меньше высоты камеры реактора ITER. Так, термоядерный реактор JT-60SA заменил реактор JT-60.
Его габариты изменились – они стали больше. Что касается магнитов, то их заменили на сверхпроводящие. За счет такой разработки реактор сможет удерживать плазму в самом большом на сегодня в мире объеме рабочей зоны в 135 м3.
Ранее сообщалось, что белоярская атомная электростанция успешно отработала на ядерном МОКС-топливе. Так, российская атомная энергетика вышла на новый уровень.
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