NASA объявило дату запуска стримингового сервиса

NASA заявило о запуске 8 ноября собственного стримингового сервиса, пообещав публиковать там прямые трансляции, сериалы про космос и оригинальные проекты.

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О запуске говорится в заявлении в аккаунте ведомства в X (бывший Twitter).

«Запускаем не только ракеты», — заявили в космическом агентстве.

Сервис NASA+, запуск которого американское космическое ведомство анонсировало еще в июле, даст пользователям возможность смотреть в прямом эфире космические запуски и другие трансляции, а также видеоролики, некоторые из которых будут созданы специально для платформы.

NASA+ будет совершенно бесплатным — никаких подписок. Рекламу также обещали не добавлять, пишет «Афиша Daily».

Новый проект NASA — часть плана по цифровизации, в который также входят обновленный веб-сайт и официальное приложение. Ожидается, что там будет показан запуск миссии Artemis II с высадкой четырех астронавтов на Луне, отмечает 3DNews.ru.