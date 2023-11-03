NASA объявило дату запуска стримингового сервиса
NASA заявило о запуске 8 ноября собственного стримингового сервиса, пообещав публиковать там прямые трансляции, сериалы про космос и оригинальные проекты.
О запуске говорится в заявлении в аккаунте ведомства в X (бывший Twitter).
«Запускаем не только ракеты», — заявили в космическом агентстве.
Сервис NASA+, запуск которого американское космическое ведомство анонсировало еще в июле, даст пользователям возможность смотреть в прямом эфире космические запуски и другие трансляции, а также видеоролики, некоторые из которых будут созданы специально для платформы.
NASA+ будет совершенно бесплатным — никаких подписок. Рекламу также обещали не добавлять, пишет «Афиша Daily».
Новый проект NASA — часть плана по цифровизации, в который также входят обновленный веб-сайт и официальное приложение. Ожидается, что там будет показан запуск миссии Artemis II с высадкой четырех астронавтов на Луне, отмечает 3DNews.ru.
Ранее стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует построить в 2040 году колонию на поверхности Луны. В постройке планируется использовать технологию 3D-печати и лунный грунт.