Первая масштабная война в Европе произошла 5000 лет назад

Международная команда исследователей провела повторный анализ останков более чем 300 людей, захороненных на территории Испании около 5000 лет назад. Результаты говорят о том, что многие из этих людей стали жертвами древнейшего крупномасштабного конфликта в Европе.

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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports издательской группы Nature, а коротко о нем сообщает Phys.org. Проведенный анализ показал, что многие из изученных людей, возможно, стали жертвами самого раннего периода войн в Европе. Этот вывод имеет важное значение, так как до сих пор самой ранней войной в Европе считался военный конфликт возрастом не более 4000 лет.

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В рамках нового исследования ученые обратили внимание на большое количество останков со следами ран, полученных от применения оружия, а также на "непропорционально высокий процент пострадавших мужчин". Это и позволило предположить, что травмы были получены в период вооруженного конфликта, который, по оценкам авторов работы, потенциально мог длиться несколько месяцев.

Предыдущие исследования предполагали, что конфликты периода неолита, то есть от 4000 до 9000 лет назад, не были крупномасштабными. Считалось, что тогда преобладали кратковременные стычки: воины проводили рейды, продолжавшиеся максимум несколько дней. Участвовали в таких набегах небольшие группы численностью до 20-30 человек. Также предполагалось, что ранние общества не могли вести крупномасштабные и продолжительные войны, так как у них не было соответствующих логистических возможностей.

Поэтому считалось, что самый ранний крупномасштабный конфликт в Европе произошел только в бронзовом веке, в период примерно от 4000 до 2800 лет назад. Однако новое исследование "состарило" первую войну в Европе как минимум на 1000 лет. Группа под руководством Терезы Фернандес-Креспо изучила останки 338 человек, найденных в массовом захоронении в неглубокой пещере в регионе Риоха-Алавеса, на севере Испании.

Радиоуглеродный анализ показал, что эти люди погибли в период от 5400 до 5000 лет назад. Ученые установили, что 74,1 процента незаживших и 70 процентов заживших травм приходятся на подростков и мужчин. Это значительно выше, чем процент выявленных травм у женщин. Такая разница не наблюдалась в других местах массовых захоронений эпохи неолита.

Кроме того, в пещере было обнаружено 52 кремневых наконечников стрел. Предыдущие исследования показали, что 36 из них имели незначительные повреждения, связанные с попаданием в цель. А в новом исследовании ученые установили, что примерно 23 процента захороненных людей имели травмы, которые могли быть причинены стрелами, причем 10,1 процента таких травм не зажили. То есть они, вероятно, оказались смертельными.