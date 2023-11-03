Психологи выяснили, чем полезен просмотр фото с милыми собаками

Американские психологи выяснили, что просмотр фотографий с милыми собаками помогает восстановить психическое здоровье и повышает работоспособность. Исследование опубликовано в онлайн-журнале о психологии Psychology Today.

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По словам одного из авторов научной работы, профессора Университета штата Мэриленд Джен Голбек, ученым уже была известна психическая польза от общения с питомцами. Теперь оказалось, что схожие эффекты можно получить и от виртуальных взаимодействий с друзьями человека.

Это подтвердилось в ходе эксперимента, в котором участвовали 1880 человек. Они заполнили стандартный опросник для измерения самочувствия, отражающего ощущение счастья, безопасности, спокойствия, удовлетворенности, контроля над ситуацией и чувства благодарности.

Затем добровольцы провели пять минут, занимаясь одной из трех задач на выбор: чтение шуток в социальных сетях, чтение ленты сообщений экс-президента США Дональда Трампа на платформе X (ранее — Twitter) или просмотр фотографий с симпатичными собаками. Затем испытуемые снова прошли опрос для измерения самочувствия.

Результаты показали, что лучше всего себя чувствовали те, кто выбрал рассматривать фото с милыми псами. А наиболее угнетающее действие на людей оказали твиты Дональда Трампа, причем ощущение благополучия снизилось даже у сторонников политика.