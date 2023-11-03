Ученые обнаружили источник крупнейшего марсотрясения

Международная команда исследователей проанализировала данные с космического аппарата «InSight» и исследовательских станций на орбите Марса. Они выяснили, что крупные колебания поверхности Марса произошли из-за высвобождения тектонических сил, которые хранились в недрах планеты. Эти знания помогут ученым в будущих миссиях: например, в предстоящих экспедициях на Луну и спутник Сатурна Титан. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

© InScience

4 мая 2022 года аппарат NASA «InSight» зафиксировал марсотрясение магнитудой 4,7 баллов. Эти сигналы были похожи на предыдущие марсотрясения, которые происходили из-за ударов метеороидов. Поэтому ученые предположили, что недавние колебания вызваны той же причиной. Чтобы это подтвердить, исследователям нужно было найти свежий кратер на планете.

Видео дня

К поиску подключились все международные миссии, которые находились на орбите Марса: Европейское космическое агентство, Национальное космическое агентство Китая, Индийская организация космических исследований и Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов. В течении нескольких месяцев каждая команда изучала данные со своих станций, однако ни одна из них не нашла свежий кратер.

Чтобы найти настоящую причину марсотрясения, ученые подключили к работе дополнительные приборы разных миссий, в том числе стереокамеры. В результате исследователи пришли к выводу, что колебания произошли из-за высвобождения огромных тектонических сил в недрах Марса.

«Эти стрессы являются результатом миллиардов лет эволюции, включая охлаждение и сжатие различных частей планеты с разной скоростью. Мы все еще не до конца понимаем, почему в одних участках планеты стрессы выше, чем в других, но подобные результаты помогают нам продолжить исследования. Однажды эта информация может помочь нам понять, где людям было бы безопасно жить на Марсе, а где они захотят этого избежать!» — рассказал Бенджамин Фернандо, руководитель исследования из Оксфордского университета.