Ученые обнаружили источник крупнейшего марсотрясения
Международная команда исследователей проанализировала данные с космического аппарата «InSight» и исследовательских станций на орбите Марса. Они выяснили, что крупные колебания поверхности Марса произошли из-за высвобождения тектонических сил, которые хранились в недрах планеты. Эти знания помогут ученым в будущих миссиях: например, в предстоящих экспедициях на Луну и спутник Сатурна Титан. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
4 мая 2022 года аппарат NASA «InSight» зафиксировал марсотрясение магнитудой 4,7 баллов. Эти сигналы были похожи на предыдущие марсотрясения, которые происходили из-за ударов метеороидов. Поэтому ученые предположили, что недавние колебания вызваны той же причиной. Чтобы это подтвердить, исследователям нужно было найти свежий кратер на планете.
К поиску подключились все международные миссии, которые находились на орбите Марса: Европейское космическое агентство, Национальное космическое агентство Китая, Индийская организация космических исследований и Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов. В течении нескольких месяцев каждая команда изучала данные со своих станций, однако ни одна из них не нашла свежий кратер.
Чтобы найти настоящую причину марсотрясения, ученые подключили к работе дополнительные приборы разных миссий, в том числе стереокамеры. В результате исследователи пришли к выводу, что колебания произошли из-за высвобождения огромных тектонических сил в недрах Марса.
«Эти стрессы являются результатом миллиардов лет эволюции, включая охлаждение и сжатие различных частей планеты с разной скоростью. Мы все еще не до конца понимаем, почему в одних участках планеты стрессы выше, чем в других, но подобные результаты помогают нам продолжить исследования. Однажды эта информация может помочь нам понять, где людям было бы безопасно жить на Марсе, а где они захотят этого избежать!» — рассказал Бенджамин Фернандо, руководитель исследования из Оксфордского университета.
Проект по изучению марсотрясения объединил усилия космических агентств со всего мира. Эти колебания были одними из последних событий, которые зафиксировал InSight перед завершением миссии в декабре 2022 года. Сейчас ученые применяют новые знания к будущей работе, включая предстоящие миссии на Луну и Титан — спутник Сатурна.
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