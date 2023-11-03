На Солнце возник гигантский огненный «каньон»

Наблюдая за Солнцем, ученые заметили огромный огненный «каньон». Он возник в южном полушарии звезды в ночь на 31 октября.

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Сначала на поверхности Солнца возникла петля намагниченной плазмы. Это явление также известно как солнечный протуберанец.

Петля оказалась недолговечной – она быстро отделилась от Солнца и улетела в космическое пространство. На ее месте образовалась похожая на каньон дыра в экстремально горячей плазме. Ширина «каньона» достигала 10 тысяч километров, длина – 100 тысяч.

«Плазменный овраг был примерно в 620 раз шире и в 224 раза длиннее Большого каньона и примерно в 50 раз шире и в 25 раз длиннее Долины Маринерис на Марсе – самого большого известного каньона в Солнечной системе», – пояснили исследователи.

Ученые ранее сталкивались с подобными явлениями. В апреле 2022 года на Солнце возник «каньон» длиной 200 тысяч км, в сентябре того же года – длиной 385 тысяч км. Глубина обоих достигала 20 тысяч км, что в 1800 раз глубже Марианской впадины.

Плазменные струи, которые выбрасываются Солнцем, могут достигать Земли и вызывать магнитные бури. Но протуберанец, вылетевший 31 октября, минует нашу планету, сообщает Live Science.