Океанолог назвал опасные для России зоны цунами

Опасными для России зонами цунами будут территория у побережья Южной Америки, где проходит граница Перу и Чили, и Каскадия. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории цунами Института океанологии РАН Александр Рабинович.

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Эксперт пояснил, что в сейсмологии существует понятие «сейсмические бреши» — зоны сейсмического молчания. Одна из них расположена у побережья Южной Америки. В таких зонах долгое время не происходит никаких землетрясений или цунами. Таким образом, накапливается большой сейсмический потенциал, который может привести к очень серьезным последствиям.

Эксперт добавил, что второй опасный район — это Каскадия: зона субдукции тянется мимо берегов Калифорнии, Орегона, Вашингтона и южной части Британской Колумбии (Канада). Сильнейшее землетрясение было зафиксировано в этой зоне в 1700 году.

— С точки зрения цунами обе эти зоны чрезвычайно опасны для России, — подчеркнул Рабинович в комментарии РИАМО.