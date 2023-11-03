Google ограничит работу браузера Chrome на миллионах смартфонов

Версия браузера Google Chrome 120, стабильный вариант которой выйдет 6 декабря 2023 года, не будет поддерживать устройства под управлением Android 7 Nougat. Об этом сообщает издание Android Police, ссылаясь на запись на сайте Chrome Enterprise.

Таким образом, 119-я версия Google Chrome станет последней для Android 7 Nougat. На долю этой ОС приходится около 2,6% от всех пользователей Android, то есть примерно 78 млн устройств.

Android Police пишет, что почти год назад аналогичная участь постигла и Android 6 Marshmallow. Для этой версии ОС от Google последним изданием браузера стал Chrome под номером 106.

«Android 7.0, известный также как Android Nougat, появился в 2016 году вместе с оригинальным смартфоном Google Pixel. Это стало поворотным моментом в стремлении компании Google закрепиться не только на рынке ПО, но и в хардварной нише», – пишет Android Police.