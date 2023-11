Apple могут засудить из-за дефектных аккумуляторов для iPhone

По словам Гутмана, Apple сознательно использовала в Phone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus аккумуляторы, которые не соответствовали процессору или операционной системе смартфонов. В дальнейшем корпорация выпускала новые версии iOS, которые замедляли производительность гаджетов. Истец потребовал от компании компенсации, ее размер может составить до 1,9 миллиарда долларов.