На Украине призвали заблокировать Telegram

«У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне при необходимости», — заявил он.

Данилов считает, что Telegram используют не журналисты, а «агенты влияния», которые продвигают нарративы «по заказу заинтересованных лиц». При этом отвечать на прямой вопрос о том, планирует ли Киев запрещать мессенджер, секретарь СНБО отвечать не стал. По его словам, люди сделали в него огромные инвестиции и сейчас там «целые лагеря сидят».