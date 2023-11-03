Названы топ-4 функции iOS 17, про которые мало кто говорит

С каждым обновлением операционной системы iOS, Apple вносит множество изменений, но некоторые из них остаются незамеченными.

Вот четыре удивительные функции iOS 17, о которых мало кто говорит:

Распознавание символов на ярлыках стирки в приложении «Фото»: Теперь, сфотографировав ярлык на одежде, iPhone подскажет, что означают символы стирки, помогая избежать ошибок при уходе за вещами.

Транскрипция голосовых сообщений в iMessage: отправляя голосовое сообщение через iMessage, теперь можно получить его текстовую транскрипцию менее чем за пять секунд, что удобно, когда нет возможности прослушать запись.

Поиск Apple Watch через iPhone: если раньше можно было найти iPhone с помощью часов, то теперь и доступна обратная функция — iPhone поможет найти Apple Watch, что особенно полезно, если устройство где-то потерялось.

Смена обоев экрана блокировки из выбранного альбома: iOS 17 позволяет создать альбом с изображениями для обоев и настроить их автоматическую смену на экране блокировки.