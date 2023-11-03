Представлен революционный умный блокнот XNote

Хотя ChatGPT произвел революцию в Интернете ровно год назад, возможности применения этой технологии лишь постепенно начинают по-настоящему проявлять себя.

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Встречайте XNote, интеллектуальную комбинацию ручки и блокнота, которая позволяет специалистам LLM объединить разум и бумагу. Во многом использование ChatGPT ограничивается клавиатурой, но XNote преодолевает этот барьер. XNote подключает ChatGPT ко всему, для чего используется ноутбук.

Особенности

XNote способен суммировать, расширять или переводить заметки. Он может оцифровывать списки дел и даже обновлять их, когда пользователь что-то вычеркивает. Устройство может превратить рукописные рецепты в цифровой текст, преобразованный в нужные единицы измерения, и переводить рукописный текст на 53 языка. Также XNote может взять письменный список задач и превратить его в настоящие телефонные напоминания.

MobiDevices

И, пожалуй, самое впечатляющее из всех, этот канцелярский набор способен решить все математические (да и вообще любые предметные) задачи за считанные секунды, понимая формулы, уравнения, или даже графики.

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При подключении умной ручки к приложению XNote через Bluetooth сохраненные данные быстро синхронизируются с облаком, преобразуя рукописные заметки в цифровой контент. Мгновенно текст и рисунки отображаются на экране смартфона (есть приложение для iOS и Android). В приложении можно найти определенные страницы, составлять списки из заметок.

Отвечая на потенциальные опасения по поводу долговечности продукта, компания заверила, что клиенты будут иметь возможность приобретать дополнительные блокноты и заправки чернил.

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