В Индонезии нашли древнейшую в мире пирамиду

Археологи обнаружили в Индонезии пирамиду, которая может оказаться самой древней в мире. Ее возвели на вершине потухшего вулкана еще до того, как человечество перешло от охоты и собирательства к сельскому хозяйству.

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Склон холма с древними каменными сооружениями на острове Западная Ява считается священным у местных жителей. Они называют строения «пунден берундак», что означает «ступенчатая пирамида».

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Индонезийские ученые провели тщательное исследование сооружения под названием Гунунг Паданг (в переводе – «гора просветления») и пришли к выводу, что оно, вероятно, представляет собой старейшую рукотворную пирамидальную конструкцию в мире.

Радиоуглеродное датирование показало, что пирамиду начали строить еще во время последнего ледникового периода, 16-27 тысяч лет назад. Для сравнения: признанный древнейшим на Земле мегалитический комплекс Гебекли-Тепе возвели 11 тысяч лет назад, Великие пирамиды в Гизе – около 4600 лет назад.

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые обследовали пирамиду в течение четырех лет (с 2011 по 2015 годы). Команда из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии использовала бурение, георадары и съемку недр и другие научные методы.

Результаты показали, что Гунунг Паданг строился в несколько этапов. Самая нижняя часть сейчас залегает на глубине 30 метров. Ее построили предположительно 25-14 тысяч лет назад, но затем забросили на несколько тысячелетий.

Строительство возобновилось в 7900-6100 годах до нашей эры. Основную насыпь пирамиды расширили, добавив грунтовые насыпи и каменные колонны. В 6000-5500 годах до нашей эры провели еще ряд работ. При этом некоторые более старые участки намеренно закопали или надстроили.

Последний этап строительства провели в 2000-1100 годах до н.э., добавив верхний слой почвы и каменные террасы. Это та часть, которая сегодня видна над землей.

Когда ученые исследовали внутреннюю часть склона холма с помощью сейсмических волн, то обнаружили следы скрытых полостей и камер. Некоторые достигали 15 метров в длину и 10 метров в высоту.

Ученые отметили, что строительство пирамид не было характерно для примитивных обществ охотников-собирателей. Они намерены исследовать внутренние части памятника и определить, какой народ его создал, сообщает Archaeological Prospection.