Одна из планет системы Проксима Центавра может быть пригодна для жизни

Ведущий научный сотрудник лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук Сергей Ипатов рассказал, что в звездной системе Проксима Центавра одна из трех планет может иметь пригодные условия для жизни, пишет ТАСС.

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Эксперты из Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук провели анализ водности трех планет Проксима Центавра и выяснили, что планета B находится в зоне, где условия могут быть благоприятными для существования жизни. Оценки ученых показали, что эта планета могла получить значительное количество воды, сравнимое с объемом воды в океанах Земли, добавил Сергей Ипатов.