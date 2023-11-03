Зонд «Люси» открыл в Солнечной системе новый астероид

Космический аппарат NASA «Люси», запущенный для изучения троянских астероидов Юпитера, сделал свое первое открытие. Он пролетел мимо астероида Динкинеш и обнаружил, что у него есть спутник.

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Ученые смогли получить четкое изображение двух космических объектов. На борту «Люси» установлены современные приборы, такие как дальний разведывательный тепловизор (L'LORRI).

Снимки были сделаны 1 ноября с расстояния около 430 км. Скорость аппарата при этом составляла 4,5 км/с.

Астрономы и раньше предполагали, что Динкинеш может являться двойной системой, поскольку приборы отмечали характерные изменения яркости. Данные зонда позволили получить непосредственные доказательства этого.

Команда подсчитала, что размер более крупного тела составляет 790 м в самом широком месте, меньший объект достигает 220 м в поперечнике.

Наблюдения за астероидом позволили ученым протестировать систему слежения «Люси». Результаты подтвердили, что аппарат способен фиксировать сложные объекты, пролетающие мимо с огромной скоростью.

Ученые рассказали, что изначально «Люси» должна была провести наблюдения за семью объектами. Но затем это количество увеличили до 11. Следующей ее целью станет крупный астероид главного пояса Дональд Джохансон в 2025 году. В 2027 году аппарат начнет «знакомство» с астероидами Юпитера, сообщает сайт NASA.