В 34 драйверах Windows найдены опасные уязвимости

В 34 драйверах WDM (Windows Driver Model) и WDF (Windows Driver Frameworks) найдены уязвимости, с помощью которых условные злоумышленники могут выполнить код и получить полный контроль над целевым устройством.

На проблему обратил внимание исследователь киберугроз из VMware Carbon Black Такахиро Харуяма. Специалист отмечает в отчете следующее:

«Эксплуатируя выявленные уязвимости, атакующий без прав в системе может модифицировать или стереть прошивку, а также повысить свои привилегии в ОС».

Харуяма отталкивался от предыдущих исследований ScrewedDrivers и POPKORN, в которых использовалось символическое исполнение для автоматизации обнаружения уязвимых драйверов. Особое внимание авторы уделяют тем драйверам, которые имеют доступ к прошивке через порт I/O.

Эксперты приводят имена некоторых подобных драйверов:

Anti-Malware.ru

Из 34 драйверов шесть допускают доступ к памяти ядра, что может быть использовано для повышения прав и обхода защитных программ. Еще 12 брешей можно задействовать для нивелирования технологий защиты вроде ASLR (address space layout randomization — «рандомизация размещения адресного пространства»).

Еще семь драйверов, включая stdcdrv64.sys от Intel, можно использовать для удаления прошивки во флеш-памяти SPI, что приведет к отказу системы загружаться.