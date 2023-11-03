В 34 драйверах Windows найдены опасные уязвимости

34 дырявых драйвера Windows позволяют получить контроль над устройством
В 34 драйверах WDM (Windows Driver Model) и WDF (Windows Driver Frameworks) найдены уязвимости, с помощью которых условные злоумышленники могут выполнить код и получить полный контроль над целевым устройством.
На проблему обратил внимание исследователь киберугроз из VMware Carbon Black Такахиро Харуяма. Специалист отмечает в отчете следующее:
«Эксплуатируя выявленные уязвимости, атакующий без прав в системе может модифицировать или стереть прошивку, а также повысить свои привилегии в ОС».
Харуяма отталкивался от предыдущих исследований ScrewedDrivers и POPKORN, в которых использовалось символическое исполнение для автоматизации обнаружения уязвимых драйверов. Особое внимание авторы уделяют тем драйверам, которые имеют доступ к прошивке через порт I/O.
Эксперты приводят имена некоторых подобных драйверов:
AODDriver.sys, ComputerZ.sys, dellbios.sys, GEDevDrv.sys, GtcKmdfBs.sys, IoAccess.sys, kerneld.amd64, ngiodriver.sys, nvoclock.sys, PDFWKRNL.sys (CVE-2023-20598), RadHwMgr.sys, rtif.sys, rtport.sys, stdcdrv64.sys, TdkLib64.sys (CVE-2023-35841).
Из 34 драйверов шесть допускают доступ к памяти ядра, что может быть использовано для повышения прав и обхода защитных программ. Еще 12 брешей можно задействовать для нивелирования технологий защиты вроде ASLR (address space layout randomization — «рандомизация размещения адресного пространства»).
Еще семь драйверов, включая stdcdrv64.sys от Intel, можно использовать для удаления прошивки во флеш-памяти SPI, что приведет к отказу системы загружаться.
VMware также указала на WDF-драйверы WDTKernel.sys и H2OFFT64.sys, у которых нет проблем контроля доступа, однако злоумышленники могут использовать их для атак Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).