Продажи компьютеров вырастут из-за ИИ

Аналитики рынка персональных компьютеров назвали искусственный интеллект (ИИ) «спасением» для индустрии. Об этом сообщает Reuters.

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О появлении в широкой продаже компьютеров, способных эффективно работать с ИИ, заявили представители участников рынка.

«Появление ПК с искусственным интеллектом представляет собой переломный момент в компьютерной индустрии», — отметил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

По словам руководителя AMD Лизы Су, ее компания ожидает роста рынка ПК в 2024 году, так как компьютеры с поддержкой ИИ появятся в продаже.

По оценкам специалистов фирмы Canalys, внедрение ПК с поддержкой искусственного интеллекта ускорится до 2025 года. Также эксперты предсказали, что на компьютеры со встроенной поддержкой ИИ придется 60 процентов продаж на рынке в 2027 году.

При этом аналитики сохраняют скепсис относительно того, что к этому времени будет разработано достаточно сервисов, предоставляющих доступ к ИИ.

«Нам до сих пор неясно, существует ли "убийственное приложение", которое будет стимулировать цикл обновлений», — заявил старший аналитик-исследователь компании Columbia Threadneedle Дэйв Иган, которая выступает инвестором AMD и Intel.