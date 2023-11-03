Журналисты рассекретили внешний вид Samsung Galaxy S24

Будущие смартфоны Samsung из флагманской серии Galaxy S24 получат новые яркие цвета. Об этом сообщает издание PhoneArena, ссылаясь на инсайдера Росса Янга.

© Газета.Ru

По данным Янга, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra получат по меньшей мере четыре базовых цвета: черный, серый, фиолетовый и желтый. Инсайдер также добавил, что для фирменных магазинов Samsung выпустит флагманы в дополнительных эксклюзивных цветах. Ими станут оранжевый, голубой и светло-зеленый.

Ссылаясь на более ранние слухи, PhoneArena добавляет, что, скорее всего, смартфоны из серии Galaxy S24, как и iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, получат титановый корпус. Также, согласно инсайдам, будущее флагманы Samsung будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen3. Еще информаторы неформально называют Galaxy S24 «самым умным AI-смартфоном» на рынке, но при этом не уточняют, что под этим подразумевается.