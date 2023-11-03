Журналисты рассекретили внешний вид Samsung Galaxy S24
Будущие смартфоны Samsung из флагманской серии Galaxy S24 получат новые яркие цвета. Об этом сообщает издание PhoneArena, ссылаясь на инсайдера Росса Янга.
По данным Янга, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra получат по меньшей мере четыре базовых цвета: черный, серый, фиолетовый и желтый. Инсайдер также добавил, что для фирменных магазинов Samsung выпустит флагманы в дополнительных эксклюзивных цветах. Ими станут оранжевый, голубой и светло-зеленый.
Ссылаясь на более ранние слухи, PhoneArena добавляет, что, скорее всего, смартфоны из серии Galaxy S24, как и iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, получат титановый корпус. Также, согласно инсайдам, будущее флагманы Samsung будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen3. Еще информаторы неформально называют Galaxy S24 «самым умным AI-смартфоном» на рынке, но при этом не уточняют, что под этим подразумевается.
Ожидается, что анонс серии Samsung Galaxy S24 состоится в начале 2024 года. По неподтвержденным данным, предварительно презентация новинок запланирована на 18 января.