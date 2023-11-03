Спутниковый интернет Starlink перестал быть убыточным

Космический интернет-провайдер Starlink, принадлежащий компании SpaceX, достиг важного этапа в своём развитии, став безубыточным.

Об этом заявил генеральный директор Илон Маск, подчеркнув, что теперь на Starlink приходится большая часть всех активных спутников на околоземной орбите. Это заявление стало особенно значимым на фоне прошлогодних опасений Маска о возможном банкротстве проекта.

Текущий финансовый успех Starlink — это результат усилий компании, которая еще в начале года через Гвинн Шотвелл, президента и главного операционного директора SpaceX, намекала на прибыльность.