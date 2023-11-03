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Новенький Google Pixel 8 получил сразу две «болячки» прошлого поколения по наследству

Менее чем через месяц после запуска Google Pixel 8, получивший в основном положительные отзывы, столкнулся с проблемами, знакомыми владельцам предыдущих моделей.

Google Pixel 8 получил две проблемы от прошлого поколения
© Ferra.ru

Пользователи сообщают о двух основных «болячках»: проблеме с экраном и перегреве.

Первая проблема проявляется в изменении оттенка экрана в темных условиях, когда включен постоянный дисплей, приобретая розовый или желтый цвет. Google обещает исправить этот недочет в предстоящем обновлении.

Вторая жалоба касается перегрева и быстрой разрядки батареи, особенно при использовании устройства вне Wi-Fi зоны. Эти проблемы, возможно, связаны с плохим подключением к мобильным данным, проблемой, с которой Pixel борется уже не первое поколение.

Google пока не признала ничего из вышеперечисленного, но есть надежда, что они связаны с софтом телефона и могут быть устранены с помощью обновлений.

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