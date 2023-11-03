В планшете OnePlus Pad появится революционная функция многозадачности

Компания OnePlus, известная своими инновационными смартфонами, готовится стереть границы между функциональностью телефона и планшета.

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Open Canvas — революционная функция многозадачности, впервые представленная в смартфоне OnePlus Open, теперь обещает расширить возможности пользователей OnePlus Pad.

Важно понимать, что речь идет не просто об инструменте для многозадачности. Функция переосмысливает способ использования нескольких приложений, позволяя им работать в полноэкранном режиме за пределами видимой области экрана.

Представьте, что вы можете легко переключаться между полноэкранным веб-браузером и приложением для обмена сообщениями одним движением пальца, или держать третье приложение в готовности, чтобы вызвать его на передний план простым касанием.