Ученые нашли сходство военной тактики людей и шимпанзе

«Шимпанзе поднимаются на холм, останавливаются там и, основываясь на собранной информации, либо идут дальше, либо отступают. Возвышенность позволяет им получать информацию о своих соседях, особенно об их количестве и о том, как далеко они находятся», — сообщили исследователи.