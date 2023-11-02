Назван новый самый мощный Android-смартфон в мире

Новейший флагман Xiaomi 14 возглавил рейтинг самых мощных смартфонов бенчмарка AnTuTu за октябрь 2023 года. На это обратило внимание издание Sparrows News.

Первые две строчки заняли Xiaomi 14 (Snapdragon 8 Gen3 16 ГБ + 512 ГБ) и 14 Pro (Snapdragon 8 Gen3 16 ГБ + 512 ГБ) с результатами 1 997 427 и 1 985 014 баллов соответственно. Тройки лидеров замкнул смартфон OnePlus Ace 2 Pro (Snapdragon 8 Gen2 24 ГБ + 1 ТБ) с результатом 1 663 507 баллов.

В Sparrows News обратили внимание на то, что флагманы Xiaomi лидируют с большим отрывом от ближайшего конкурента. Преимущество примерно в 300 тыс. баллов Xiaomi 14 и 14 Pro получили по той причине, что на текущий момент являются единственными смартфонами с новейшими процессорами Qualcomm.