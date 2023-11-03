Ученые выявили несколько типов биологического старения

Генетикам из медицинской школы при Стэнфордском университете удалось выделить несколько типов (паттернов) биологического старения, а именно метаболическое, иммунное, гепатическое и нефротическое. Об этом сообщает Daily Mail.

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Специалисты отметили, что скорость старения всех органов и частей человеческого тела разная. Всего были обнаружены четыре типа старения в зависимости от того, где в организме наблюдаются сбои: в иммунной системе, обмене веществ, в работе печени и почек.

Более высокому риску возникновения аутоиммунных заболеваний подвергаются люди с иммунным типом старения, указывают ученые. Он, в свою очередь, отличается повышенными уровнями маркеров воспаления в организме.

Диабет, ожирение и сердечная недостаточность развиваются при метаболическом типе старения, отмечают специалисты.

Также, по их словам, риск цирроза и неалкогольной жировой болезни печени возникает при гепатическом типе старения. Почечная недостаточность и пиелонефрит возникает у людей с нефротическом типом старения.