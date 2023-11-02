Археологи уточнили дату самой первой масштабной войны в Европе

Испанские археологи из Вальядолидского университета пришли к выводу, что первая крупномасштабная война в Европе произошла на 1 тыс. лет раньше, чем считалось прежде. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Ранее считалось, что самый ранний подобный конфликт в Европе произошел в бронзовом веке примерно 4 тыс. и 2,8 тыс. лет назад. Но повторный анализ более 300 скелетов возрастом около 5 тыс. лет позволил предположить, что многие из этих людей, возможно, стали жертвами самого раннего периода войн в Европе.

Останки были найдены в массовом захоронении в регионе Риоха-Алавеса на севере Испании. Возраст костей установили с помощью радиоуглеродного анализа.

На том же месте также было обнаружено около 52 кремневых наконечников стрел, причем предыдущие исследования показали, что 36 из них имели незначительные повреждения, связанные с попаданием в цель.

Авторы исследования установили, что 23,1% людей имели травмы скелета, при этом 10,1% имели незаживающие травмы, что значительно выше расчетных показателей травматизма на тот момент (7–17% и 2–5% соответственно).

Они также обнаружили, что 74,1% незаживающих травм и 70,0% заживших травм произошли у подростков или взрослых мужчин, что значительно выше, чем у женщин, и такая разница не наблюдалась в других европейских местах массовой гибели людей эпохи неолита.

Общий уровень травматизма, более высокий уровень травматизма среди мужчин и ранее наблюдавшиеся повреждения наконечников стрел позволяют предположить, что многие люди на месте захоронения подвергались насилию и, возможно, стали жертвами конфликта.

По мнению археологов, относительно высокий уровень заживленных травм позволяет предположить, что конфликт продолжался несколько месяцев.