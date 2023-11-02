Океанографы обнаружили новое мощное вихревое течение у берегов Австралии

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили формирование гиганского морского водоворота в водах близ юго-восточной части австралийского континента. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

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В отличие от небольших речных водоворотов, вихревые течения в океане могут быть огромны и достигать сотен километров в диаметре и нескольких километров в глубину.

Согласно выводам исследователей, австралийская воронка достигла 400 км в ширину и ушла вглубь на три километра. Температура внутри вращающейся водной массы оказалась на 3 °C выше нормы. Его питает теплое Восточно-Австралийское течение, которое переносит теплые водные массы из тропиков в более умеренные широты.