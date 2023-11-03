Microsoft удалила два системных приложения в свежем обновлении Windows

В последнем обновлении Windows 11, Microsoft решила убрать два системных приложения — Windows Maps и Movies & TV.

© Ferra.ru

После свежего апдейта приложения больше не будут устанавливаться при чистой установке системы. Однако при обновлении системы для участников канала Canary эти приложения не будут удалены и будут продолжать обновляться через Microsoft Store.

Это решение было замечено в билде, выпущенном в рамках программы Windows Insider, и стало показателем того, что указанные приложения могут быть удалены из будущих версий операционной системы.

На момент этого изменения приложение Movies & TV является единственным способом воспроизведения купленного видео и телевизионного контента из Microsoft Store в Windows 11.