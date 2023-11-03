Составлен рейтинг 10 самых мощных смартфонов за октябрь 2023 года

ТОП-10 самых мощных смартфонов за октябрь 2023 года
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых мощных Android-смартфонов по состоянию на конец октября 2023 года.
Согласно опубликованному списку большинство моделей работают на флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. И только два смартфона, занимающие первые два места Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, базируются на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. В бенчмарке AnTuTu новинки набрали 1 997 427 и 1 985 014 баллов соответственно. Замыкает тройку лидеров OnePlus Ace 2 Pro с разогнанным Snapdragon 8 Gen 2, набравший 1 663 507 баллов.
ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов по состоянию на конец октября 2023 года:
1. Xiaomi 14 – 1 997 427 баллов;
2. Xiaomi 14 Pro – 1 985 014 баллов;
3. OnePlus Ace 2 Pro – 1 663 507 баллов;
4. iQOO 11S – 1 650 842 балла;
5. iQOO 11 Pro – 1 633 169 баллов;
6. Vivo X90 Pro+ – 1 624 675 баллов;
7. Realme GT5 – 1 621 188 баллов;
8. OPPO Find X6 Pro – 1 591 832 балла;
9. OnePlus 11 – 1 585 699 баллов;
10. Nubia Red Magic 8 Pro – 1 580 564 балла.