Обозначен срок запуска российского «Биона-М» №3

Биологический спутник «Бион-М» №3 планируется запустить в 2030 году. Соответствующий срок обозначен в докладе заместителя директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) и научного руководителя одноименной программы Владимира Сычева. Об этом сообщает ТАСС.

«Ориентировочная дата запуска — 2030 год», — говорится в презентации специалиста.

В сентябре Сычев заявил, что подготовка мышей для полета на спутнике «Бион-М» №2 может занять месяцы.