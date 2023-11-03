Глава Apple оценил перспективы компании на рынке Китая

Глава Apple выразил оптимизм в отношении Китая в долгосрочной перспективе
По словам генерального директора Apple Тима Кука, производитель iPhone сталкивается с усилением конкуренции со стороны китайской Huawei, которая в сентябре выпустила новый телефон в стране, пишет Business Insider.
Акции Apple упали после закрытия торгов в четверг, когда компания представила отчет о четвертом квартальном снижении выручки подряд.
Тиму Куку задали множество вопросов о спросе на продукцию компании в Китае. Как выяснилось, продажи iPhone 15 замедлялись на фоне усиления конкуренции со стороны Huawei и растущей напряженности между правительствами США и Китая, где был введен запрет правительственным чиновникам использовать iPhone. Помимо этого, власти страны также начали налоговое расследование в отношении Foxconn, основного поставщика iPhone для Apple.
Однако Кук очень оптимистичен в отношении долгосрочных перспектив компании на рынке Китая, и указал на рекордные доходы компании за счет iPhone, однако не уточнил, каким был спрос на iPhone 15 в этом регионе в текущем квартале. Apple больше не публикует официальные прогнозы на следующий квартал и упоминает лишь некоторые данные во время отчета.
Общий доход Apple упал, хотя доход от продаж iPhone вырос, как и доходы от услуг.
По словам Кука, в долгосрочной перспективе он рассматривает Китай как невероятно важный рынок и настроен по этому поводу очень оптимистично.
Квартальная выручка Apple на китайском рынке, которая немного снизилась по сравнению с прошлым годом, оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит и достигла $15,1 млрд по сравнению с прогнозами аналитиков $17 млрд.