Названа дата релиза новых компьютеров Apple в России

Первые MacBook Pro и iMac на процессорах семейства М3 появятся в российских магазинах уже в ноябре 2023 года. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на ритейлеров.

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Мировой старт продаж новых MacBook и iMac запланирован на 7 ноября. В США ноутбуки будут продаваться по цене от $1599 (примерно 149 тыс. руб. по курсу на 2 ноября 2023 года), а моноблоки – от $1299 (около 121 тыс. руб.). Цена на устройства в Европе: от €1999 (около 198 тыс. руб.) и от €1599 (158 тыс. руб.) на MacBook и iMac соответственно.

По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", стартовые российские цены новинок Apple будут примерно в два раза выше указанных. Однако после первых нескольких недель стоимость устройств опустится по мере спада ажиотажа на рынке.