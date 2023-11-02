Названы риски для человечества от внедрения ИИ

Подключение искусственного интеллекта (ИИ) к управлению вооружениями недопустимо, отметил завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По его мнению, угроза от ИИ для человечества безусловно существует. Он добавил, что недопустимо «отдавать на откуп компьютерному управлению, программному обеспечению сложные процессы».

Ученый отметил, что для любого человека ИИ может быть опасен, в частности, он может исказить SMS-сообщения и другие публикации, в отношении которых применяется автоматическая корректировка орфографии.

Кроме того, не следует внедрять ИИ в системы, управляющие вооружениями, сложными техническими процессами, пояснил Садыков. Вместе с тем, резюмировал он, применение ИИ возможно, нет необходимости его опасаться.