Есть достаточно вещей, о которых стоит беспокоиться: от ядерного апокалипсиса до глобального потепления. В этот список нельзя включить вопрос «что будет, если Земля начнет вращаться быстрее» — но портал Popular Science все равно разобрался в теории.

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Прежде всего, важно понимать с какой скоростью Земля вращается в принципе — и ответ на этот вопрос зависит от того, где вы находитесь. Земля вращается по собственной оси, однако окружность планеты шире всего на экваторе. Точка, находящаяся на экваторе, должна преодолеть больше расстояния за 24 часа, поэтому и скорость становится значительно выше.

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Помимо этого, нельзя не упомянуть, что скорость вращения планеты время от времени меняется, но совсем ненамного. Например, прошлым летом она срезала 1,59 миллисекунды, благодаря чему 29 июня 2022 года стало самым коротким днем в истории. Согласно одной из теорий, перемены давления чуть сдвигают ось вращения Земли — но не настолько, чтобы человек мог почувствовать изменения.

Если же говорить о заметном ускорении вращения, то последствия этого катаклизма никого бы не обошли стороной. Достаточно повысить скорость всего на полтора километра в час, чтобы полярные воды мигрировали, а уровень моря на экваторе заметно поднялся. Кроме того, спутники на синхронной орбите сошли бы со своего курса, из-за чего пострадают спутниковые коммуникации, телевидение и многие другие цифровые операции.

Люди потеряли бы вес, но сохранили массу

Центробежная сила от вращения Земли постоянно пытается катапультировать людей в открытый космос, но мы остаемся на своих двоих благодаря сильной гравитации. Если же скорость вращения станет выше, то и центробежная сила возрастет — и на экваторе она ощущается сильнее всего. Если сейчас люди на экваторе ощущают себя чуть легче, чем на самом деле, из-за центробежной силы, то при ускорении планеты этот эффект станет более заметным.

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Мы бы постоянно страдали от нарушения биоритма

Чем быстрее вращается Земля, тем более короткими становятся дни. Если повысить скорость на полтора километра в час, то дни станут примерно на полторы минуты короче. Биологические часы человека, привыкшие к 24-часовому расписанию, вряд ли бы ощутили разницу — но только до определенной поры. Если планета начнет вращаться на 160 км/ч быстрее, то мы потеряем уже два часа. Нам пришлось бы переводить часы на два часа назад каждый день, причем организм не получит возможности нормально адаптироваться под этот режим. Не говоря уже о том, что растения и животные наверняка тоже пострадают.

Ураганы стали бы сильнее

Повышение скорости вращения планеты затронуло бы в том числе и атмосферу, причем мы не обязательно заметим разницу по погоде или движению ветра. Но ураганы гарантированно станут сильнее. Дело в том, что из-за вращения Земли путь следования ветров отражается на восток, и чем выше скорость, тем дальше на восток их забросит.

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Мир покрыла бы вода

Прирост скорости вращения на экваторе означал бы, что там начнет сосредотачиваться океанская вода. При повышении скорости на полтора километра в час эффект был бы заметен всего за несколько дней; если Земля начнет вращаться на 160 км/ч быстрее, то экватор буквально затопит. Бассейн реки Амазонки, северная часть Австралии и множество экваториальных островов ушли бы под воду. И чем выше скорость, тем серьезнее последствия.

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Планета пострадала бы от землетрясений

Если рассмотреть гипотетический сценарий, при котором Земля начнет вращаться в десятки раз быстрее, чем обычно, то эффект сказался бы даже на земной коре. Не сразу, на протяжении тысячи лет, но рано или поздно кора бы сместилась. Она выпрямится на полюсах и станет выпуклой в экваторе, что вызовет катастрофические землетрясения. Движение тектонических плит поставило бы под угрозу жизнь на всей планете.