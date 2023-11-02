Nokia выпустила роутер с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 7

Компания Nokia представила новый продукт в своей линейке сетевого оборудования — роутер Beacon 24, который поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7.

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Это устройство способно обеспечить скорость передачи данных до 24 Гбит/с, что делает его одним из самых быстрых роутеров на рынке.

Beacon 24 отличается не только высокой производительностью, но и стильным дизайном, а также возможностью работы в широком диапазоне условий.

Он способен обеспечить покрытие площади в 325 квадратных метров при использовании в одиночку, а также может объединяться в сеть с другими устройствами той же модели для обеспечения стабильного интернет-соединения на больших территориях.

ITHome

Роутер оснащен портом WAN со скоростью 10 Гбит/с, двумя портами 2.5 Гбит/с, а также технологией Nokia Bell Labs для снижения задержек. Встроенная антенна для обнаружения помех обещает улучшить качество связи внутри помещений, как в жилых, так и в коммерческих зданиях.