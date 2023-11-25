Путешествие Voyager 1: что происходит с одним из самых старых зондов

Путешествие аппарата Voyager 1 длится уже не один десяток лет, и в последний раз он был недалеко от нашей планеты, когда прошел мимо Сатурна в 1980 году. Но даже по мере того, как зонд постепенно отходит все дальше от Солнца, он продолжает отправлять сигналы на Землю. Портал Popular Science рассказал, что происходит с Voyager 1 сейчас и как закончится его космическая одиссея.

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Средняя скорость Voyager 1 составляет примерно 17 километров в секунду: каждый год он отдаляется от нас на 3,5 астрономические единицы (расстояние между Землей и Солнцем). И сейчас зонд готовится покинуть солнечную систему, хотя само понятие границы системы можно рассматривать по-разному. Один вариант — это т.н. приграничный регион под названием гелиопауза, где солнечный ветер слишком слаб, чтобы сдерживать межзвездные пыль, плазму и радиацию.

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Voyager 1 покинул Землю в 177 году — тогда ученые еще не могли сказать, где именно пролегает гелиопауза. Некоторые специалисты полагали, что она находится довольно близко, на расстоянии 5-10 астрономических единиц. Иными словами, примерно в районе Юпитера или Сатурна. Но в реальности расстояние до гелиопаузы составляет приблизительно 120 астрономических единиц. И мы располагаем этой информацией отчасти из-за того, что Voyager 1 пересек этот регион в августе 2012 года.

Далеко за гелиопаузой пространство заполнено разреженным межзвездным веществом. Куб воздуха на уровне моря на Земле содержит более чем в триллион раз больше молекул, чем даже самый плотный куб межзвездного вещества. По большей части, окружающий космос вокруг Voyager 1 тих, но время от времени зонд находит что-нибудь интересное. В 2012 и 2014 году аппарат ощутил резкий шок из-за магнитной вспышки и вибрирующие электрические поля. Через шесть лет он вновь зафиксировал скачок мощности магнитного поля: ученые думают, что Voyager 1 проходил под фронт давления.