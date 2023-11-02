Обнаружена новая чрезвычайно бедная металлами звезда

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой чрезвычайно бедной металлами звезды с помощью оптического спектрографа высокого разрешения на телескопе Gemini в Чили. Открытие опубликовано на сервере препринтов arXiv.

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Объект SPLUS J142445.34-254247.1 (или SPLUS J1424-2542) был найден в 2019 году в рамках Южного фотометрического исследования локальной Вселенной (S-PLUS). Она расположена на расстоянии примерно 25,5 светового года от Земли и имеет массу 0,84 массы Солнца. Ее возраст оценивается в 10 миллиардов лет, а эффективная температура (оцениваемая по общей яркости звезды) — 4750 Кельвинов.

Предыдущие исследования SPLUS J1424 2542 показали, что ее металличность находится на уровне -3,25, поэтому ее следует классифицировать как звезду с крайне низким содержанием металлов. Металлами в астрономии называют элементы тяжелее водорода и гелия, при этом металличность Солнца принята за ноль, а -3 означает, что концентрация тяжелых элементов меньше солнечного в 1000 раз.

Новые данные спектроскопии высокого разрешения позволили определить химическое содержание 36 элементов, от углерода до тория. Металличность звезды составила примерно -3,39, при этом в ней повышено содержание тяжелых элементов. Это объясняется тем, что звезда образовалась из газового облака, загрязненного веществом от взрыва неметаллической звезды и слияния двух нейтронных звезд с массами около 1,66 и 1,27 солнечных масс.