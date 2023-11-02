Появились характеристики глобальной версии Redmi Note 13 Pro

После успешного запуска серии Note 13 в Китае в сентябре Redmi готовится представить свои новинки на глобальном рынке.

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Недавно глобальная версия Redmi Note 13 Pro была замечена в базе данных Geekbench. Согласно ей, смартфон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти.

На Geekbench устройство идентифицируется под модельным номером 2312DRA50G. Процессор, который будет установлен в смартфоне, соответствует Snapdragon 7s Gen 2. Ожидается, что новинка будет работать на операционной системе Android 13 прямо из коробки.

В тестах бенчмарка девайс набрал 1021 и 2855 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Кроме того, из других источников стало известно, что аккумулятор устройства имеет емкость 5020 мАч.