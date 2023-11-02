Представлен мощный внешний аккумулятор в виде большой батарейки

Компания Duracell представила новую модель внешнего аккумулятора М150 емкостью 25 тыс. мАч, которая выглядит как большая батарейка типа ААА. Об этом сообщает издание The Verge.

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М150 – это не просто пауэрбанк, а полноценная зарядная станция. Она имеет несколько разъемов USB-А и USB-C, а в ее крышку встроена беспроводная зарядка с магнитом, которая позволяет использовать ее в паре с iPhone с MagSafe. Под крышкой имеется небольшой резервуар для хранения кабелей питания.

Аккумулятор имеет высоту 16,25 см и вес около 800 граммов. В комплекте идет зарядная станция для М150, которая весит еще примерно 300 граммов.

The Verge пишет, что от полного пауэрбанка Duracell можно зарядить ноутбук типа MacBook Pro на 16 дюймов. Выходной мощности аккумулятора при этом хватает для одновременной зарядки лэптопа, игровой приставки Steam Deck и смартфона.