Назван потенциальный лидер на рынке смартфонов

Аналитики отметили быстрый рост малоизвестного в мире производителя смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

© ТECNO Mobile

Согласно отчету Canalys за третий квартал 2023 года, китайская компания Transsion заняла четвертое место в мире по поставкам смартфонов. Таким образом, корпорация обогнала Oppo, но уступила Samsung, Apple и Xiaomi.

Аналитики назвали Transsion потенциальным лидером рынка смартфонов. Компания прозводит устройства под брендами Tecno, Itel и Infinix, фирма ориентирована на рынки Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии и Океании. По словам специалистов, в этой связи Transsion менее известна, чем те же Apple или Samsung.

Специалисты Canalys, IDC и Omdia согласились с тем, что Transsion очень быстро попала в первую пятерку по поставкам смартфонов в мире. Успех китайской корпорации можно объяснить тем, что фирма ориентируется на развивающиеся страны, предлагая потребителем дешевые смартфоны.