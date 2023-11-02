Ученые впервые прикоснулись к квантовой сверхтекучей жидкости

Физики из Ланкастерского университета в Великобритании провели первый в истории эксперимент по прямому контакту с квантовой сверхтекучей жидкостью. Они погрузили специальный зонд в изотоп гелия, чья температура лишь немного превышала показатель абсолютного нуля, и зафиксировали его физические свойства.

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Сверхтекучесть – это состояние, при котором вещество ведет себя как жидкость с нулевой вязкостью или трением. Известны два изотопа гелия, способные создавать сверхтекучую жидкость: гелий-4 и гелий-3.

Британские ученые провели эксперимент с гелием-3. Его ядром является фермион. При охлаждении ниже определенной температуры фермионы связываются друг с другом в так называемые куперовские пары, которые образуют составной бозон.

Наблюдения показали, что хотя куперовские пары довольно хрупки, внутрь сверхтекучей жидкости можно вставить проволоку. Ученые сконструировали зонд для изучения свойств сверхтекучей жидкости с близкого расстояния.

Результаты показали, что поверхность жидкости образует двухмерный слой, который отводит тепло от стержня. При этом основная часть жидкости под ним ведет себя почти как вакуум и абсолютно пассивна.

«Термомеханические свойства сверхтекучей среды полностью определяются этим двумерным слоем», – пояснили авторы научной работы.